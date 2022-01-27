Üye Girişi
Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında

27.01.2022 18:42
Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında

Son dakika habere göre İzmir'de, vücudundaki yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki kadının "taksirle ölüme neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile huzurevi sorumlusu N.Ö'nün, yargılanmalarına başlandı.

İzmir'de, vücudundaki yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki kadının "taksirle ölüme neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile huzurevi sorumlu su N.Ö'nün, yargılanmalarına başlandı.

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar T.A. ve N.Ö, Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı.

Sanıklar T.A. ile N.Ö, 2018'deki olayda, Uraz'ın yanık değil nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü, vücudundaki izlerin buna bağlı oluştuğunu, ölümünden ise son olarak götürüldüğü hastanenin sorumluluğu bulunduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

"Zamanında müdahale edilmemiş"

Duruşmada, Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, ifade verdi. Olay günü ziyaretine gittiğinde annesinin sırtının ve pijamasının ıslak olduğunu gördüğünü anlatan Yılmazer, şunları söyledi:

"Sırtı kahverengi, mora dönmüş vaziyetteydi. 'Banyo yaptırdıktan sonra böyle oldu' dediler. Yerlerde siyah siyah deri parçaları vardı. Vücudunda büller (kabarcıklar) oluşmuş. Yanık sonrası oluşmuş. Giydirme ve soyma sırasında dökülmüş. 112'yi aradım. Hastanede yüzde 20'sinden fazlasının yanmış olduğu ve yanık ünitesine kaldırılması gerektiğini söylediler. Zamanında müdahale edilmemiş. Banyo 15.30'da yapılmış. Gidişim 19.30-20.00 gibi. 'Bu sürede 6 litre su kaybetmiş' dediler. 6 saat boyunca hiçbir tıbbi müdahale yapılmamış. Zamanında müdahale edilseydi bunları yaşamazdık. Şikayetçiyim."

Yılmazer'in avukatı ise Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün yanık sonucu gerçekleştiğinin belirtildiğine değinerek, "Eğer iddia edilen hastalık sonucu olsaydı,bu durum biyopside mutlaka ortaya çıkardı. Mağdurda söz konusu hastalığın belirtileri görülmemiştir. Söz konusu fiil gerçekleştirildikten sonra mağdur ile ilgilenmeyen ve tedaviden kaçınan sanıklar olayı gizlemeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Uraz'ın ölüm sebebinin yanık kaynaklı olduğunu savunarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Hakim tanıkların dinlenmesi, eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatma Uraz'ın hipertansiyon, kroner arter, serebro vasküler obstrüksiyon, pemfigus ve alzaymır hastalıkları bulunduğu ve 1 yıl kadar Güzelbahçe ilçesindeki huzurevinde kaldığı belirtildi.

İddianamede, son olarak huzurevinde T.A. tarafından banyosu yaptırılan Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar tespit edildiği, Uraz'a burada merhem sürüldüğü, daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra 21 Eylül 2018'de vefat ettiği bilgilerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda "Kişinin ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu" meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıklar T.A. ile huzurevi sorumlusu N.Ö'nün "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede T.A'nın asli, N.Ö'nün tali kusurlu olarak değerlendirildiği de kaydedildi.

YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında - Son Dakika


THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti         
16:15
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
17:56 Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 2 milyonu aştı
17:52 Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 18:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de huzurevi sakininin ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 çalışan hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement