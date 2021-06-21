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Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu

21.06.2021 03:58

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını öne süren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu.

İzmir'in Buca ilçesinde şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını öne süren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu.

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne şebeke suyu nedeniyle rahatsızlandıklarını belirten, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi müracaat etti.

Hastaneye gelen vatandaşlar, içtikleri ve kullandıkları suda kötü bir tat ve koku olduğunu belirterek, mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkların meydana geldiğini söyledi.

5 çocuğu ve eşiyle hastaneye gelen Muharrem Kökalan, şebeke suyunu içtikten sonra fenalaştıklarını ve eşinin sudan kötü kokular geldiğini söylediğini belirtti.

Başka yakınlarının da şebeke suyundan kötü kokular geldiğini söylediğini ifade eden Kökalan, "Bir abim var o da suyun koktuğunu söyledi. Mağduruz. Hastanedeyiz. Benim 5 tane çocuğum sokak ortasında resmen bayıldılar. Kustular. Hastaneye geldik ancak hastane tıklım tıklım. Burada tartışmak zorunda kaldık. Çünkü hangi birisine müdahale edeceklerini bilmiyorlar. Çocuğum hala kusuyor. Doktor 5 gün kusma ve ishal olabileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mağduriyetimizi gidersin." dedi.

Yakınlarıyla beraber hastaneye gelen 10 yaşındaki Irmak Kaymaz, içtiği suyun tadının kötü olduğunu ve koktuğu için ellerini de yıkamadığını ifade etti.

Çay demlemek için suyu açtığını söyleyen Uğur Demir ise, bir süre sonra kaynayan suyun üzerinde tortu oluştuğunu, tadına baktığında ise midesinin bulandığı için hastaneye başvurduğunu belirtti.

Demir, "Aşı olmak için hastaneye gelecektim. Burada şikayetimi söylediğim zaman direkt seruma bağladılar. Daha sonra çok sayıda çocukta gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) dün yaptığı açıklamada, Gaziemir ilçesinde şebeke suyunun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığı ancak bu sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

" Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir Bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır."

Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İzmir, Doğum, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçtikleri şebeke suyundan fenalaştıklarını iddia eden çok sayıda kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika


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