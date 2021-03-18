İzmir'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı - Son Dakika

Sürücü T.Ç'ye dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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