Son dakika haberi: İzmir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü

İzmir'in Foça ilçesinde çarpışan iki motosikletten birinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özgür Aktaş'ın kullandığı 35 BAU 569 plakalı motosiklet ile O.D. idaresindeki 35 BFG plakalı motosiklet Yenibağarası Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan O.D. ise Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Aktaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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