Alınan bilgiye göre, Özgür Aktaş'ın kullandığı 35 BAU 569 plakalı motosiklet ile O.D. idaresindeki 35 BFG plakalı motosiklet Yenibağarası Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İzmir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü - Son Dakika

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