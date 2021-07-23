Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Her ay düzenli denetim yapan ekipler, sağ şeritte uygunsuz bekleyenleri, yanlış şerit kullanan ağır taşıt şoförlerini, hatalı sollama yapanları, tehlikeli şerit değiştirenleri ve kask takmayan motosiklet sürücülerini karadaki görevlilere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde havadan trafik denetimi yaptı.

İzmir 'de jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

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