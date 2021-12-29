Son dakika haberi: İZMİR'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

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İZMİR'de jandarma ekiplerince 9 farklı ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle 21-27 Aralık tarihleri arasında 9 farklı ilçeye eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz'da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 kilo esrar, 53 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram bonzai ve 100 kök hintkeneviri ve 2 bong ele geçirildi. Esrarların ele geçirildiği evin, uyuşturucu imalatı için seraya çevrildiği belirlendi.

Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise sahte olduğu belirlenen 40 litre rakı, 1750 litre şarap ve 26 alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.