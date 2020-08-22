Son dakika haberi... İzmir'de kaçak çocuk maskesi üretilen işletmede 17 bin maskeye el konuldu - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde kriterlere uygun olmayan maske üretimi yapan işletmeye yapılan operasyonda 17 bir çocuk maskesine el konuldu.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle Zafer Mahallesi'nde kaçak çocuk maskesi üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenledi.

Çocukların kullanımı için hazırlanan maskelerin hijyen kurallarına uymayan, standart dışı ve izinsiz üretim yaptığını belirleyen ekipler 17 bin adet maskeye el koyarken, plastik ve ambalaj üretimi üzerine faaliyet gösteren işletme hakkında işlem başlattı.