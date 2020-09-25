İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen kaçak alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda, yaklaşık 2.744 litre sahte kaçak alkole el konuldu.

Edilen bilgiye göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, kaçak alkollü içki kaçakçılığa yönelik olarak yapılan çalışmalarda Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bahse konu işyerinde yaptığı aramalarda ilk olarak 0,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş vaziyette toplam 4,5 litre sahte kaçak alkollü içecek, şeffaf poşet içinde ve satışa hazır vaziyette 30 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahibinin ikamet adresinde ise tankların içerisinde ve bidonlarda toplam 2.300 litre fermente alkol, pompalı damacana ve plastik petler içerisinde toplam 387 litre hazır rakı, 3 adet damacana ve 14 adet pet şişe içerisinde toplam 57 litre hazır viski, 15 adet 30 mililitrelik rakı kiti, 10 adet ise 10 ve 20 mililitrelik viski kiti ele geçirildi. Toplamda 2 bin 744 litre sahte kaçak alkol ele geçirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs ise gözaltına alınarak Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri satışını engellemeye yönelik Dikili ilçesinde yaptığı çalışmalarda ise Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir adreste arama yaptı. Aramalarda 125 gramlık paketler içerisinde 23 adet nargile tütünü, 43 adet elektronik sigara likidi, 18 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 9 bin adet içi boş makaron, 22 kilogram idari işlem kapsamında kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa ise adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR