Son dakika haberi! İzmir'de kalacak yeri olmayan kişiye polis sahip çıktı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekipleri, sokakta kaldığını belirten kişiyi otele yerleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetlemek için kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler, Adliye Meydanı'ndaki bir bankta geceyi geçirmek isteyen bir kişinin yanına gitti.

İsminin Nuri Uğuz (51) olduğunu belirleyen polisler, herhangi bir cezai işlem uygulamazken, geçici olarak barınması için onu bir otele yerleştirildi.