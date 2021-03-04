İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği - Son Dakika

İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

04.03.2021 03:52
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İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda yangın çıktı.

İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108/1 Sokak içerisinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda meydana geldi. İstasyondan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği
İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği
İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği
İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği
İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği - Son Dakika


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