Son dakika haberi! İzmir'de kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık ekipleri, sürücü İşbilen ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Pasenli'nin (35), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 21:25

Kaynak: AA

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