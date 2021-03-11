İzmir'de kamyondan çıkan yangın yanında bulunan araca da sıçradı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonda çıkan yangın, yanında bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Çınar Mahallesi 5003 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış S'ye ait park halindeki 35 TD 192 plakalı kamyonun ön kısmında bir anda yangın çıktı. Bir nakliye firmasına ait olan kamyon alevlere teslim olurken alevler kamyonun yanında park halinde bulunan Ali D'ye ait 35 HD 4196 plakalı FİAT marka hafif ticari araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kamyon ve hafif ticari de meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - İZMİR