Son dakika haberi... İzmir'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Karaburun ilçesinde iki kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Karaburun- Urla kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Engin Yıldırım yönetimindeki 34 SL 9618 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen N.Ü. yönetimindeki 45 AAD 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Engin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan A.Y. ile E.Ü. ise, ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.