Komşusunun kapısına çöp ve sıvı döken şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir kişinin komşusunun evinin önüne çöp bırakması ve kapısına da sıvı dökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 3 yıldır ilçedeki bir apartman dairesinde ikamet eden S.Ş, evinin kapısının önüne 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine binanın girişine güvenlik kamerası yerleştirdi.

Ev sahibi, 26 ve 27 Aralık'ta kapısının önünde yine çöp bırakıldığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Komşusu S.A'nın kapısına çöp attığını ve kapıya da şişede sıvı döktüğünü fark edince Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği Menemen Sulh Ceza Hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin komşusunun kapısına çöp atması ve şişeyle kapıya sıvı dökmesi yer alıyor.