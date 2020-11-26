Son dakika haberi: İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İzmir'de maske ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yoğunlaştırılırken, sokak ve caddelerde nispeten sakinlik yaşanıyor.

Türkiye'de Kovid-19 vakası yoğunluğunda ilk sıralarda yer alan İzmir'de polis ve jandarma ekipleri, sokak ve caddeler, parklar, sahil kesimi, çarşılar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerine devam ediyor.

Merkez ilçelerdeki ana arterlerde insan yoğunluğunun önceki haftalara göre önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

İl HIfzısıhha Kurulu kararıyla sahil ve mesire alanlarında piknik yasağı getirilen kentte vatandaşların genel olarak Kovid-19 tedbirlerine uydukları gözleniyor.

"Bu hastalığın kimin vuracağı belli değil"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, 50 kişiye tedbirlere uyulmadığı için ceza uygulandı.

Maske takmadığı için cezai işlem uygulanan vatandaşlardan Tolga Okçu'nun polisleri tebrik etmesi dikkati çekti.

ATM'den para çekerken maskesini çıkardığını, bu sırada polislerin denetimiyle karşılaştığını anlatan Okçu, "Aslında bu yapılan doğru bir şey. Hastalığın yayılmaması için önemli. Yapılması gereken bir uygulama, tebrik ediyorum. Maskem cebimdeydi. Bu hastalığın kimin vuracağı belli değil, bu nedenle kurallara uyarak mutlaka maske takmalıyız." dedi.

Maske takmadığı için cezai işlem yapılan vatandaşlardan Ali Ekber Parlak ise "Normalde maske takıyordum. Daha yeni çıkarmıştım. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Pazar yeri yöneticileri görev başında

Kentin en büyük pazarlarından Konak'taki Hatay Kapalı Pazar Yeri'nde de polis, zabıta ve "pazar yeri yöneticisi" koordinasyonunda denetimler yapıldı.

HES kodu, maske kontrolü ve ateş ölçümünün ardından pazara alınan vatandaşlar, anonslarla kalabalık alanlara girilmemesi konusunda uyarıldı.

Konak Kaymakamlığı tarafından "pazar yöneticisi" olarak görevlendirilen zabıta amiri Yücel Gürbüz, AA muhabirine, maskesiz kimseyi pazar alanına sokmadıklarını, sigara içilmesine müsaade etmediklerini bildirdi.

Pazarcılar ve vatandaşların genel olarak tedbirlere uyduğunu kaydeden Gürbüz, "Kurallara uymayan kişileri önce uyarıyoruz, dikkate almazlarsa cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

"İçim rahat bir şekilde alışverişimi yapıyorum"

Alışveriş yapmak için pazara gelen 61 yaşındaki Naciye Çapacı ise Kovid-19 ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye destek verdiğini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede herkesin bireysel önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çapacı, "Pazarda ne güzel sıraya girdik. Zabıtalar ateşimizi ölçtü. Bakıyorum etrafıma herkes maskesini takmış. Tabii biz de bir İzmirli olarak önerilen kurallara uyuyoruz. Zaten hemen alışverişimi yapıp evime dönüyorum." dedi.

Zeliha Çetrez ise semt pazarlarının 3 hafta önce daha yoğun olduğunu dile getirerek, "İnsanların sağlığını korumak için alınan önlemlere destek veriyorum. Daha önce pazara gelmekten korkuyordum ama artık alınan tedbirler sayesinde içim rahat şekilde pazarda alışverişimi yapıyorum." diye konuştu.

Pazarcı Çetin Alacadağ ise Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin yerinde olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte herkes kendine dikkat ederse iyi olur. Pazara gelen vatandaşlarımızdan tezgahtaki meyve ve sebzelere temas etmemelerini istiyoruz. Bu da hastalığın yayılmasına neden olabiliyor." dedi.