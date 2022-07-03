Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

03.07.2022 14:50
Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına başında motosiklet kaskı ve elinde tabancayla giren, soygun girişiminde bulunan ancak panikleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli S.Z'yi (37) düzenlediği operasyonla belirlenen adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullandığı kask ve kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yeri kamera görüntülerinin de kaydettiği olayda kuyumcuya girerek kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası kaçmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İZMİR- Kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı Son dakika haber: İZMİR- Kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı İzmirli öğrenci 500 tam puan alarak LGS birincilerinden biri oldu İzmirli öğrenci 500 tam puan alarak LGS birincilerinden biri oldu
Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:09:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement