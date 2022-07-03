Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına başında motosiklet kaskı ve elinde tabancayla giren, soygun girişiminde bulunan ancak panikleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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