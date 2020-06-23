Son dakika haberi... İzmir'de mahalle sakinlerinden baz istasyonu tepkisi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde evlerinin yakınına baz istasyonu yapıldığını öğrenen mahalle sakinleri, tepki gösterdi.

EVKA-3 Mahallesi Profesör Sitesi sakini 30 kişi, bölgedeki bir alanda baz istasyonu kurulduğunun belirtilmesi üzerine basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri adına konuşan Muhsin Daş, bölgeye baz istasyonu istemediklerini söyledi.

Kızının kanser hastası olduğunu kaydeden Daş, "Evlerle arası yaklaşık 8 metre. 40 metre uzakta da bir başka baz istasyonu var. 'Baz istasyonundan bir şey olmaz' diyenler gelsin burada otursun." diye konuştu.

Daş, konuya çözüm bulunmasını istediklerini de sözlerine ekledi.