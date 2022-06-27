Son dakika haberi: İzmir'de makilik yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Buca ilçesinde, makilikte çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.Davut CAN/İZMİR,
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
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