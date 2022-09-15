Son dakika haberi: İZMİR'DE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGIN ORMANA DA SIÇRADI - Son Dakika
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Son dakika haberi: İZMİR'DE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGIN ORMANA DA SIÇRADI

15.09.2022 13:40

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Foça ilçesindeki makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı.

İZMİR'in Foça ilçesindeki makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bugün saat 12.40'ta, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler yakındaki genç ormana da sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu Foça Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Foça, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İZMİR'DE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGIN ORMANA DA SIÇRADI - Son Dakika
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