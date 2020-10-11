Son dakika haberi! İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de "maske" uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

11.10.2020 10:17
Son dakika haberi! İzmir'de

Son dakika gündem haberi: İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı.

112 Acil, Kadın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de 'maske' uyarısında bulunan doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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