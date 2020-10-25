Son dakika haberi! İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.
İçki içtikten kısa süre sonra fenalaşınca Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Doğan (35) hayatını kaybetti.
Doğan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.
- Kaynak: AA
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