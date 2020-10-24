Son dakika haberi! İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü
24.10.2020 09:35
Son dakika gündem haberine göre İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti.
Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.
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