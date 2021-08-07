Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP İzmir İl ve ilçe başkanlıkları öncülüğünde toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

MHP İzmir İl ve ilçe başkanlıkları öncülüğünde toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi. MHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 tırlık yardım malzemesi partililer tarafından tırlara yüklendi. Malzemeler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Manavgat'taki yangın bölgesine gönderildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, tırlara malzemelerin yüklendiği tır parkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya il başkanıyla görüşüp son durum ve eksikler hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Bölgedeki eksikliklere göre hazırlık yaptıklarını anlatan Şahin, "Yangın tüpü, maske, yatak, hayvan yemi, bebek bezi ve kişisel temizlik malzemeleri başta olmak üzere elimizden geldiği kadar yardım malzemelerini hazırladık ve bölgeye gönderiyoruz." dedi.

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