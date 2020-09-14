Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde A.T, tartıştığı annesi M.T'yi darbetti.

İzmir 'in Buca ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İzmir'de oğlu tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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