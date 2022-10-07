Son dakika haber: Kahvaltı masasında oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kahvaltı masasında oğlunu öldüren baba tutuklandı

07.10.2022 18:43

Son dakika haberi... Kahvaltı masasında oğlunu öldüren baba tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde kahvaltı masasında tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahvaltı masasında oğlunu öldüren baba tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kahvaltı masasında tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. ile oğlu Kenan Cenikli kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıktı. Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı. Kenan Cenikli kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulunurken, oğlunu tabancayla vurduktan sonra kaçan Y.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldüğü öğrenildi.

Baba tutuklandı

Oğlu Kenan Cenikli'yi tabanca ile öldüren Y.C'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kahvaltı masasında oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

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