Son dakika haberi: İzmir'de Öğretmenevi Müdürü makamında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil İbrahim Yüksel, makamında tartıştığı V.E., tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan okul müdürü hastanede tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 431 sokakta bulunan Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Halil İbrahim Yüksel ile görüşmeye gelen V.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan gerginliğin ardından V.E., üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak Yüksel'e ateş açtı. Yüksel vücuduna isabet eden kurşunla yere yiğilirken, şüpheli V.E., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah sesi üzerine müdür odasına girenler, Yüksel'i kanlar içerisinde yerte yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'i ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Yüksel'in durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise Yüksel'i tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karışan V.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.