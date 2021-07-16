İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

Aliağa Bağarası köyü yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 4 arazözle kısa sürede kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Küner mevkisinde ise ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale eden ekipler, kontrol altına alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

Her 2 yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.