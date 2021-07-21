Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görev çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangında yayılmanın olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.