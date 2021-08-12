İzmir'de orman yangını: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.