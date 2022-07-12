Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın

12.07.2022 18:19
Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Bergama - Dikili yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yol üzerinde seyir halinde olan vatandaşların yoğun dumanları görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangına, 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahalede bulunan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bergama, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de otluk alanda yangın - Son Dakika
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