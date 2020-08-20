İzmir'in Bornova ilçesindeki oto tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi 7418 Sokak'taki bir tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Atölyenin yedek parça deposunda mesai saati sonrası çıkan yangın hasara neden oldu.

Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, depoda kalmış bir güvercinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.