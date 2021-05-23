Parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta arkadaşıyla kavga ederken göğsünden bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda alkol alırken henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, Çetin'i göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli D.Ö, polis ekiplerince yakalandı.