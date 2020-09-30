Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu

Son dakika haberleri: İZMİR'de, trafonun patlamasının ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu, System.String[]

İZMİR'de, trafonun patlamasının ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama, çevrede kısa süreli endişe yarattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi 1250 Sokak'ta meydana geldi. Bir oto yıkama dükkanının yanında bulunan elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Paniğe neden olan patlama sonrası yangın çıkarken, vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan ekiplerle elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi personeli, elektrikleri keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası trafoda çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki ev ve iş yerilerine sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu
Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu
Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu
Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu

Patlama, İtfaiye, Yangın, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzmir'de patlayan trafo paniğe neden oldu - Son Dakika

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