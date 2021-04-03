İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/ YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika