Son dakika haberi! İzmir'de PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyonlarda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A, YPG Afrin yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen Y.B. ile FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.T. ve M.A'nın İzmir'deki adreslerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.