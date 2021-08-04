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Son dakika haberi: İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı

04.08.2021 00:30
Son dakika haberi: İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberler... İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CGR 231 plakalı otomobil ile 35 A 79330 plakalı polis aracı, Yeşillik Caddesi Karabağlar Polis Merkezi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada 2 polis memuru araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis otosunda sıkışan 2 polis memuru, itfaiye ekiplerinin aracı kesmesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Polisler ve diğer otomobilde yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hastaneye gelip yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Karabağlar, Otomobil, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İzmir'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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