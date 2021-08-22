Olayda İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şubesi'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan polis memuru M.B. (47) bacağından yaralanmıştı.

Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisi'nde 19 Ağustos'ta maç yapan polislerle karşılaşmayı izleyen ve alkol aldıkları öne sürülen kişiler arasında tartışma çıkmış, olay yerinden ayrılan şüpheliler halı sahaya motosikletle gelerek ateş açmış ve maçı izleyen polislerin karşılık vermesi üzerine kaçmıştı.

İzmir 'in Karşıyaka ilçesindeki çatışmada bir polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İzmir'de polisin yaralandığı çatışmaya ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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