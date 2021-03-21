Son dakika haberi... İzmir'de polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracı, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu - Son Dakika

Zanlılara, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

Umut Mahallesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ARF 100 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar