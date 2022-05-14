"Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de "Ponzi yöntemiyle" 500 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 2'si Çinli 5 şüpheli tutuklandı.

İnternetteki video ve ürün beğeni butonlarını tıklayarak yüksek kazanç sağlamayı vadeden sisteme üye olduklarını ancak paralarını alamadıklarını öne süren bir grup, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Bu kapsamda sistemin yöneticisi olduğu öne sürülen 3 şüpheli, İzmir'de ATM'den para çekerken gözaltına alındı.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiği Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 2 şüpheli de takibe alındı. Şüpheliler, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Şüphelilerin, "Ponzi Şeması" oluşturup, katılımcılarına "internetteki bazı sitelerdeki ürün ve videolara beğeni yapmak" gibi görevler verdikleri, buradan en az günlük 100 lira kazanç ve beğeni yaptıkları ürünlerin satışlarından yüzde 20 komisyon vadettikleri, sisteme giriş için de ücret istedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 500 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı ve elde edilen parayı kripto paraya çevirerek yurt dışına çıkardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ponzi yöntemi

ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi'den ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.

Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.