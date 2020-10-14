Son dakika haberi! İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a çıktı (2) - Son Dakika

KOZMETİK ÜRÜN İMALATI RUHSATI ALMIŞLAR

Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen sahte içki ölümleri sonrası çok sayıda operasyon yapıldı. İzmir'de polis ekipleri, son 1 haftada 32 adrese yaptığı baskınlarda, yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Yaklaşık 250 litre de sahte içkiye el koyuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen 20 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece kentte operasyon kapsamında tutuklananların sayısı, 14'e çıktı. Dosya kapsamında, emniyette ifadeleri alınıp, serbest bırakılanların sayısının ise 150 olduğu belirtildi.

Polis, soruşturma kapsamında operasyonlarını sürdürürken, İzmir'de sahte etil alkol sattıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerin, denetimlerde problem yaşamamak için kozmetik ürünleri imalatı ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte etil alkollerin ise İstanbul 'dan getirildiği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,