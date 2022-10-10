Son dakika haberi... İzmir'de Şehir Hastanesinin Ardından 5 Hastanenin Kapatılacağı İddiaları TBMM Gündeminde - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir'de Şehir Hastanesinin Ardından 5 Hastanenin Kapatılacağı İddiaları TBMM Gündeminde

10.10.2022 12:25
Son dakika haberi... İzmir'de Şehir Hastanesinin Ardından 5 Hastanenin Kapatılacağı İddiaları TBMM Gündeminde

Gelen son dakika haberlerine göre CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılması ile 5 devlet hastanesinin kapatılacağı iddialarını meclise taşıdı. Arslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "113 ayda bitiremediğiniz Bayraklı Şehir Hastanesi için verdiğiniz garantiler nedeniyle 165 yıldır hizmet veren devlet hastanesini mi kapatacaksınız?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılması ile 5 devlet hastanesinin kapatılacağı iddialarını meclise taşıdı. Arslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "113 ayda bitiremediğiniz Bayraklı Şehir Hastanesi için verdiğiniz garantiler nedeniyle 165 yıldır hizmet veren devlet hastanesini mi kapatacaksınız?" diye sordu.

AKP iktidarının şehir hastaneleri politikasının toplumu daha çok mağdur ettiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan yazılı açıklama yaptı. Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Bayraklı Şehir Hastanesi temeli atılırken 36 ay içinde bitirileceği açıklandı. O tarihten günümüze tam 113 ay geçti. Bu 9 yıl demek. Yani 3 yılda bitirilecek hastane 9 yıl oldu hala bitmedi. Şimdi de İzmir kamuoyunu rahatsız eden bir söylenti ile karşı karşıyayız. Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığında İzmir merkezde halkımıza hizmet veren 5 devlet hastanesinin kapatılacağı konuşuluyor. Bu hastaneler; Alsancak Devlet Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu hastanelerden Alsancak Devlet Hastanesi 1857'den beri hizmet veriyor. Aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit binası olarak tescil edilmiş ve bahçesindeki asırlık palmiyeler ile birlikte koruma altında. AKP bu hastaneyi kapatınca binası ve mevcut arazisi ne olacak acaba?

Yine bakınız Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1910 yılından beri, Behçet Uz Çocuk Hastanesi 1938'de yapımına başlanmış ve 1947'den beri sağlık hizmeti vermekte, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1958'den beri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise 1971'den beri sağlık hizmeti vermekte. Yani, Cumhuriyetle ve Cumhuriyet öncesi sağlık hizmeti veren, köklü, kurumsal kimliği oluşmuş, mesleki birikimi, kadroları itibarıyla da müthiş bir deneyim ve tecrübeye sahipler. İşte AK Parti şehir hastaneleri politikası ile bu kadroları ve kurumsal hafızayı darmadağın ediyor."

Devlet hastanelerinin bu yönü ile İzmir halkına çok ciddi hizmet verdiğini, insanların kolay ulaşabildiklerini, iyi hizmet alabildiklerini belirten CHP'li Arslan önergesinde Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

"-36 ay içerisinde bitirileceği ilan edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü, temel atma töreninden günümüze 113 ay (9 yıl) geçmiştir. Bu süreç içerisinde Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü neden hala bitirilmemiştir?

-İlan edilen tarihin 3 katından fazla bir süre geçmesine rağmen bitirilmemesinde; 4 ayrı bakanın görev yapması, başbakanlık kurumunun kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin olumsuz etkisi mi neden olmuştur?

-Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yapımı için yüklenici firmaya önergenin cevaplandığı tarih itibarıyla yapılan ödeme miktarı ne kadardır?

-Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü tam teşekkülü olarak ne zaman hizmete açılacaktır?

-Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü hizmet vermeye başladığında şehir merkezinde hizmet veren;

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, olmak üzere, bu 5 hastanenin garanti verilen doluluk oranın sağlanması için kapatılacağı endişe ve söylentisi İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sayın Süleyman Kaynak tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu bu hastaneler kapatılacak mı?

-İzmir halkına çok ciddi hizmet veren, insanların kolay ulaşabildikleri, iyi hizmet alabildikleri bu hastanelere AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırım miktarı, bakım onarım, tadilat tamirat ve diğer hizmetlerle birlikte ne kadardır? Kapatılmaları halinde yapılan bu yatırım tutarları heba edilmiş olmayacak mı? Yine, kapatılmaları söz konusu ise hastanelere ait mevcut yapılar ve/veya araziler hangi amaçla kullanılacaktır?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzmir'de Şehir Hastanesinin Ardından 5 Hastanenin Kapatılacağı İddiaları TBMM Gündeminde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İzmir'de Şehir Hastanesinin Ardından 5 Hastanenin Kapatılacağı İddiaları TBMM Gündeminde - Son Dakika
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