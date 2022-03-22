Son dakika haberi | İzmir'de Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında karar

22.03.2022 16:57
Son dakika haberi | İzmir'de Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında karar

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de elebaşılığını Serkan Kurtuluş'un yaptığı organize suç örgütünün Urla ilçesinde işlediği öne sürülen suçlara yönelik davada, 4 sanığın dosyaları ayrılarak 57 sanığa 2 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de elebaşılığını Serkan Kurtuluş'un yaptığı organize suç örgütünün Urla ilçesinde işlediği öne sürülen suçlara yönelik davada, 4 sanığın dosyaları ayrılarak 57 sanığa 2 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 9 tutuklu sanık ile avukatlar hazır bulundu. 25 tutuklu sanık ise SEGBİS ile katıldı. Sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Arjantin'de tutuklu bulunan ve henüz Türkiye'ye iade edilmeyen Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Binali Camgöz ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen Ercan Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

57 sanığa da 2 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Soruşturma süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un, evinde öldürülmesinin azmettiricisi olduğu öne sürülen ve halen Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün, eski MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na silahlı saldırı ile eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanması gibi olayların da faili olduğu belirlenmişti.

Bu olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, 61 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ise İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl 24 Haziran'da yapılan duruşmada, Arjantin'de bulunan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün dosyalarını ayırmış, tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Yener Toğa'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis, 6 sanık için de 13 yıl 6 ay ila 21 yıl hapis cezası vermişti.

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Serkan Kurtuluş, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında karar - Son Dakika


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