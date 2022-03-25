Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

25.03.2022 00:56

Adıyaman'a şehit ateşi düştüİZMİR'de, eğitim esnasında silah kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in (43) acı haberi, memleketi Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

İZMİR'de, eğitim esnasında silah kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in (43) acı haberi, memleketi Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 3 çocuk babası Mahmut Güleş'ın acı haberi, Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi.

'Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

Önce oğlunu şimdi de kardeşini şehit veren Bayram Güleş, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da yazılı mesaj ile şehit yakınlarına sabır dileyerek, "24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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