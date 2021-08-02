Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı (2) - Son Dakika

alacak nedeniyle aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan, pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada yaralanan Engin Ü.'nün tedavisi sürerken, Selçuk M. ve Sibel M.'nin taburcu edildiği öğrenildi. Olay anının ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin ellerindeki pompalı tüfek ve tabanca ile ateş ettiği daha sonra olay yerinde bir süre bekleyip, kaçtığı görüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat AKAY/ İZMİR,