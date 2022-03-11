Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

11.03.2022 02:51

Son dakika haberleri... İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü İzmir'in Buca ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Hanoğlu (19), arkadaşları ile parkta bulunduğu esnada, husumetlisi olduğu ileri sürülen A.C.A. da parka geldi. Burada A.C.A., ve Hanoğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C.A., yanındaki pompalı tüfekle Hanoğlu'na ateş ederek göğsünden vurdu. Talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hanoğlu, ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Hanoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay sonrası kaçan A.C.A.'yı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan A.C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

YORUMLAR
500
Parkta tartıştığı husumetlisince pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Parkta tartıştığı husumetlisince pompalı tüfekle vurularak öldürüldü İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 03:27:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement