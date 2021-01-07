Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

07.01.2021 15:57
Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Basmane Semti'ndeki bir otelde kalan Mehmet Özkan ile M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.T. odasından aldığı tabanca ile Mehmet Özkan'a ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakalanan M.T, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde kendisinin küfürlü konuşmalarına Özkan'ın "Küfür etme" diyerek müdahale ettiğini, kavganın da bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

Mehmet Özkan, Basmane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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