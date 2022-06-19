Devriye görevindeki polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda bölgeden uzaklaşan bir otomobilin içindeki 2 kişi ile yaya olarak uzaklaşmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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