Üye Girişi
Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi

04.02.2022 06:23
Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber: İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta, Şener Esen (42) kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Esen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esen'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi

YORUMLAR
500

Yiğitler Mahallesi, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 06:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement