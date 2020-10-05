Son dakika... Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskınlarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç., O.Ç. ve L.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - İZMİR