Son dakika... Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Son dakika haberler... İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskınlarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol'un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç., O.Ç. ve L.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - İZMİR
İzmir, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:53 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Model Cindy Bruna'nın doğum günü partisine Mbappe ve Verratti katılırken, Neymar'ın yer almaması dikkat çekti Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı