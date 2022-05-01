Son dakika gündem: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 13 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 13 GÖZALTI

01.05.2022 11:43

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/ YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 13 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 13 GÖZALTI - Son Dakika
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